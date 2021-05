Palermo, infortunio Lucca: il bomber si è sottoposto ad artroscopia. I dettagli (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lorenzo Lucca si è sottoposto oggi a Villa Sofia dal dott. Massimiliano Mosca ad artroscopia con plicectomia e regolarizzazione del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. Il calciatore inizierà domani la riabilitazione fisioterapica. Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lorenzosi èoggi a Villa Sofia dal dott. Massimiliano Mosca adcon plicectomia e regolarizzazione del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. Il calciatore inizierà domani la riabilitazione fisioterapica.

