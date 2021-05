Moncler | via libera CdA a scissione parziale Sportswear

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – I Consigli di Amministrazione die della controllataCompany, società titolare del marchio Stone Island, hanno approvato il progetto didi SPW a favore di. In base al progetto, gli elementi patrimoniali di SPW che saranno assegnati per effetto dellasono rappresentati dal marchio Stone Island e dall’insieme di beni e contratti che compongono le divisioni Stile e Marketing di SPW. L’operazione di, che potrà essere effettuata in forma semplificata perché SPW è controllata al 100%, si inserisce nel contesto della più ampia operazione di integrazione trae SPW e conseguente riorganizzazione del gruppoed è volta ad ...