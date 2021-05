Mattarella | importante riaprire tutte le scuole | vita riprende

(Di mercoledì 19 maggio 2021) "Essere qui in questa bella scuola sottolinea la ripresa dell'attività dell'insegnamento in pieno, è un evento: come èaver riapertoleed essere qui per ...

... come èaver riaperto tutte le scuole ed essere qui per sottolineare la ripresa della vita normale del nostro Paese". Così il presidente della Repubblica, Sergio, concludendo la ...Probabilmente questa è la cosa più. Stiamo passando attraverso un'esperienza molto grave, quella della pandemia che - ha aggiunto- ci costringe ad avere le mascherine. In ...Il presidente della Repubblica: "Due cose mi hanno aiutato: ottimi collaboratori ma soprattutto il fatto che in Italia in base alla Costituzione non c’è un solo organo che decide" ...«Siamo tutti uguali. C'è una cosa triste che ce l'ha ricordata in quest'ultimo anno. Ed è la pandemia. Portiamo tutti la mascherina: bambini e vecchi come me, ricchi e poveri, maschi e femmine. Tutti.