Malpensa scalo sempre più green | nuove navette elettriche

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Sea non si ferma nostante la crisi del trasporto aereo e continua a investire nella sostenibilità. In servizio nuovi mezzi per passeggeri, dipendenti e per spostare gli aerei nel piazzale. Brunini: "Impegno sfidante anche se il governo ha deciso di non includere i progetti degli aeroporti sulla sostenibilità nel Recovery Plan. L'obiettivo è azzerare le emissioni entro il 2030"

il Giornale

Sea non si ferma nostante la crisi del trasporto aereo e continua a investire nella sostenibilità. In servizio nuovi mezzi per passeggeri, dipendenti e per spostare gli aerei nel piazzale. Brunini: "Impegno sfidante anche se il governo ha deciso di non includere i progetti degli aeroporti sulla sostenibilità nel Recovery Plan. L'obiettivo è azzerare le emissioni entro il 2030"