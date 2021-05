LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: alle 18.00 le finali. Paltrinieri, Carraro, Castiglioni, Miressi e Burdisso a caccia del podio (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40: Giornata pienissima per gli italiani con tante star azzurre in gara, molte delle quali affrontano finali con buone possibilità di prendersi il podio 17.36: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti DIRETTA LIVE della terza sessione di finali e semifinali dei campionati Europei Nuoto a Budapest RISULTATI E CRONACA BATTERIE DEL MATTINO FEDERICA PELLEGRINI: “FATTO IL TEMPO CHE VOLEVO, NON HO SPINTO” 11.48: Grazie per averci seguito, appuntamento alle 18 con un pomeriggio che si preannuncia molto interessante per gli azzurri. A dopo, buona giornata 11.47: Si chiude qui una mattinata non particolarmente esaltante per gli azzurri con diverse gare da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.40: Giornata pienissima per gli italiani con tante star azzurre in gara, molte delle quali affrontanocon buone possibilità di prendersi il17.36: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenutidella terza sessione die semidei campionatia Budapest RISULTATI E CRONACA BATTERIE DEL MATTINO FEDERICA PELLEGRINI: “FATTO IL TEMPO CHE VOLEVO, NON HO SPINTO” 11.48: Grazie per averci seguito, appuntamento18 con un pomeriggio che si preannuncia molto interessante per gli azzurri. A dopo, buona giornata 11.47: Si chiude qui una mattinata non particolarmente esaltante per gli azzurri con diverse gare da ...

