LeU | Fassina | nuova proprietà AS Roma mi fa ben sperare sullo Stadio | sembrano più seri dei predecessori

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 maggio 2021)– Stefano, Deputato di LEU e Consigliere Capitolino di Sinistra percandidato alle primsrie del centro sinistra per il Sindaco diCapitale è stato intervistato nel programma Gli Inascoltabili in onda su Nsl Radio.della: “la responsabilità della situazione che si è venuta a creare è di chi non vuole fare loma fare speculazione immobiliare come era ahime il progetto a Tor di Valle. Io sono molto determinato a proporre una soluzione sia per lache per la Lazio, punto a dare unoai tifosi con il massimo comfort, non mi piacciono le speculazioni immobiliari dobbiamo lavorare tutti insieme e il cambio didellami fa ...