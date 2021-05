In arrivo la modalità a scomparsa su WhatsApp. Potrebbe esserti molto utile…ecco perché (Di mercoledì 19 maggio 2021) La famosa app di messaggistica istantanea più usata al mondo, WhatsApp, è sempre al lavoro per migliorare le proprie performance e non perdere i clienti, vista la concorrenza spietata soprattutto degli ultimi tempi di altre app che hanno invaso il mercato offrendo servizi aggiuntivi o diversi, soprattutto in tema di privacy. La modalità a scomparsa in fase di sperimentazione Ed è la privacy la materia che più sta a cuore ai fruitori di questa tecnologia, lo sanno bene i creatori che, a quanto apprendiamo in questi giorni dal sito WABetainfo, il quale dà notizie in anteprima sulle novità che riguardano la famosa app, sta lavorando ad una nuova funzionalità chiamata Disappearing Mode ovvero modalità a scomparsa. La funzione, ancora in fase di sviluppo, sarà disponibile in uno dei prossimi ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 19 maggio 2021) La famosa app di messaggistica istantanea più usata al mondo,, è sempre al lavoro per migliorare le proprie performance e non perdere i clienti, vista la concorrenza spietata soprattutto degli ultimi tempi di altre app che hanno invaso il mercato offrendo servizi aggiuntivi o diversi, soprattutto in tema di privacy. Lain fase di sperimentazione Ed è la privacy la materia che più sta a cuore ai fruitori di questa tecnologia, lo sanno bene i creatori che, a quanto apprendiamo in questi giorni dal sito WABetainfo, il quale dà notizie in anteprima sulle novità che riguardano la famosa app, sta lavorando ad una nuova funzionalità chiamata Disappearing Mode ovvero. La funzione, ancora in fase di sviluppo, sarà disponibile in uno dei prossimi ...

