I Soliti Ignoti, Amadeus scopre “il trucco” di Barbara Alberti per indovinare le identità: “Posso svelarlo?” (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’ospite della puntata de I Soliti Ignoti andata in onda ieri 18 maggio è stata Barbara Alberti. La nota scrittrice ha sorpreso tutti ancora prima dell’inizio della gara: “Barbara Posso svelarlo? Me lo hai detto prima della pubblicità…“, le ha chiesto Amadeus. “Sì, sì”, ha replicato lei e il conduttore ha rivelato: “Per non sbagliare, scrupolosamente si è segnata (su un foglietto, ndr) tutte le regole del nostro gioco, ma ritienimi a tua disposizione qualora tu non ricordassi qualcosa. Sono qua per questo”. Pioggia di commenti su Twitter: “Molto professionale”, ha scritto qualcuno. “Brava, non come chi va lì e non sa le regole”, ha commentato qualcun altro forse in riferimento a Eleonora Giorgi, che solo qualche settimana fa aveva combinato un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’ospite della puntata de Iandata in onda ieri 18 maggio è stata. La nota scrittrice ha sorpreso tutti ancora prima dell’inizio della gara: “? Me lo hai detto prima della pubblicità…“, le ha chiesto. “Sì, sì”, ha replicato lei e il conduttore ha rivelato: “Per non sbagliare, scrupolosamente si è segnata (su un foglietto, ndr) tutte le regole del nostro gioco, ma ritienimi a tua disposizione qualora tu non ricordassi qualcosa. Sono qua per questo”. Pioggia di commenti su Twitter: “Molto professionale”, ha scritto qualcuno. “Brava, non come chi va lì e non sa le regole”, ha commentato qualcun altro forse in riferimento a Eleonora Giorgi, che solo qualche settimana fa aveva combinato un ...

Advertising

BaritaliaNews : I Soliti Ignoti, Amadeus si accorge che Barbara Alberti per indovinare legge …, momenti di grande imbarazzo in stud… - infoitcultura : I Soliti Ignoti, Amadeus si accorge che Barbara Alberti per indovinare legge …, momenti di grande imbarazzo in stud… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: A quest’ora a Sanremo stavamo ancora a I soliti Ignoti e l’ignoto misterioso #Eurovision - Gazzettino : #i soliti ignoti, #amadeus scopre il 'trucco' di Barbara Alberti per indovinare le identità: «Che fai?» - ilmessaggeroit : #i soliti ignoti, #amadeus scopre il 'trucco' di Barbara Alberti per indovinare le identità: «Che fai?» -