Guerra tra procuratori, accuse a Bonucci: “attività di disturbo su altri calciatori per portarli con Lucci” (Di mercoledì 19 maggio 2021) E’ scoppiata una vera e propria Guerra tra procuratori che potrebbe portare alcune conseguenze. Il campionato di Serie A è nella fase finale, ma continuano a verificarsi episodi fuori dal campo che non passano inosservati. Si sono verificati momenti di tensione tra alcuni agenti che sono finiti all’attenzione della Procura Figc che ha deciso di ascoltare alcuni protagonisti: da una parte la WSA di Alessandro Lucci con l’accusa di comprare calciatori con pressioni e promesse, dall’altra i procuratori di Kulusevski, Castrovilli più l’ex agente di Scamacca, nel mirino anche il difensore della Juventus Bonucci, assistito proprio da Lucci. Guerra tra procuratori, i dettagli Bonucci (Foto di Simone Arveda / Ansa)I dettagli ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 maggio 2021) E’ scoppiata una vera e propriatrache potrebbe portare alcune conseguenze. Il campionato di Serie A è nella fase finale, ma continuano a verificarsi episodi fuori dal campo che non passano inosservati. Si sono verificati momenti di tensione tra alcuni agenti che sono finiti all’attenzione della Procura Figc che ha deciso di ascoltare alcuni protagonisti: da una parte la WSA di Alessandrocon l’accusa di comprarecon pressioni e promesse, dall’altra idi Kulusevski, Castrovilli più l’ex agente di Scamacca, nel mirino anche il difensore della Juventus, assistito proprio datra, i dettagli(Foto di Simone Arveda / Ansa)I dettagli ...

Advertising

redazioneiene : Bombe a Gaza, missili su Tel Aviv, scontri tra i civili: la guerra tra palestinesi e israeliani dura da oltre 70 an… - Corriere : Perché questa guerra tra israeliani e palestinesi è diversa dalle altre - PieroPelu : Quella tra Israele e la Palestina non è una guerra, perché le guerre si combattono tra eserciti ad armi più o meno… - immaginaweb : #19maggio #OradiPunta a #RadioImmagina Alle 14.05 'Un paese in sicurezza' con @RMorassut A seguire 'Myanmar, la… - about_big_data : RT @KasperskyLabIT: Al via tavola rotonda “Data protection e deep web: la guerra mondiale dei big data, terreno di conquista tra superpoten… -