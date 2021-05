Franco Battiato era di destra o di sinistra? Ecco la risposta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Franco Battiato e il suo rapporto complicato con la politica, dai Radicali ai pochi mesi effettuati come assessore in Sicilia, si trovò anche in una lite con la destra e la sinistra. Franco Battiato, era di destra o di sinistra? Il suo pensiero politico (Getty Images)Nel 2013 proprio mentre era in carica come assessore ai Beni Culturali per la Sicialia, fu al centro di alcune polemiche per la frase detta contro i parlamentari che avevano votato delle leggi dannose. Purtroppo l’artista è scomparso ieri all’età di 76 anni, la sua musica non era impegnata nella politica, dopo aver riscosso tanti anni di successi, il cantante italiano pubblicò nel 1991 il brano “Povera Patria”. Nel suo testo c’erano delle forti critiche alla classe ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 19 maggio 2021)e il suo rapporto complicato con la politica, dai Radicali ai pochi mesi effettuati come assessore in Sicilia, si trovò anche in una lite con lae la, era dio di? Il suo pensiero politico (Getty Images)Nel 2013 proprio mentre era in carica come assessore ai Beni Culturali per la Sicialia, fu al centro di alcune polemiche per la frase detta contro i parlamentari che avevano votato delle leggi dannose. Purtroppo l’artista è scomparso ieri all’età di 76 anni, la sua musica non era impegnata nella politica, dopo aver riscosso tanti anni di successi, il cantante italiano pubblicò nel 1991 il brano “Povera Patria”. Nel suo testo c’erano delle forti critiche alla classe ...

Radio1Rai : ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avve… - chetempochefa : “Non posso dire di non aver paura della morte. Sto lavorando per essere degno di questo passaggio. Non bisogna aver… - chetempochefa : “Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te' Ricordiamo il maestro Franco #Battiato, scomparso oggi… - MediasetTgcom24 : L'addio a Franco Battiato: funerale privato ma la folla è davanti casa #francobattiato - sengokusilver2 : RT @LILITH24595979: 'L'Ombra della Luce' Franco Battiato -