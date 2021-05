Dopo Hong Kong, Gaza-Israele. L’Ungheria spacca l’Ue (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’Ungheria di Viktor Orbàn è di nuovo nel mirino degli altri 26 Paesi membri dell’Unione europea. La scorsa settimana era stata Berlino a puntare il dito contro Budapest accusandola di aver impedito un’intesa unanime a difesa di Hong Kong e contro la Cina. Questa volta tocca a Josep Borrell. È L’Ungheria il Paese che non si è trovato d’accordo con il testo uscito dal Consiglio informale Affari esteri dedicato al conflitto e alle violenze tra israeliani e palestinesi. Lo ha detto l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza in conferenza stampa. ”Si tratta delL’Ungheria”, ha detto rispondendo a una domanda. “Avrei preferito che tutti si rivedessero in questo testo. Sinceramente non riesco a capire come si possa non essere d’accordo con questo testo, ma devo prenderne ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 maggio 2021)di Viktor Orbàn è di nuovo nel mirino degli altri 26 Paesi membri dell’Unione europea. La scorsa settimana era stata Berlino a puntare il dito contro Budapest accusandola di aver impedito un’intesa unanime a difesa die contro la Cina. Questa volta tocca a Josep Borrell. Èil Paese che non si è trovato d’accordo con il testo uscito dal Consiglio informale Affari esteri dedicato al conflitto e alle violenze tra israeliani e palestinesi. Lo ha detto l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza in conferenza stampa. ”Si tratta del”, ha detto rispondendo a una domanda. “Avrei preferito che tutti si rivedessero in questo testo. Sinceramente non riesco a capire come si possa non essere d’accordo con questo testo, ma devo prenderne ...

Advertising

Piergiulio58 : RT @eastwestEU: Le prime parole del nuovo vescovo di Hong Kong. Sale la tensione tra Taiwan e Hong Kong. Polemiche in Libano dopo le dichia… - vminstring : non ci credo che li hong yi sia nato solo quattro giorni dopo vania, come se non bastasse lei come persona cancro della mia vita - EmergenzaH24 : RT @ilColibriLGBT: Si possono rischiare 19 anni di carcere per un #feticismo tra i più diffusi nel sesso, quello delle uniformi della #poli… - eastwestEU : Le prime parole del nuovo vescovo di Hong Kong. Sale la tensione tra Taiwan e Hong Kong. Polemiche in Libano dopo l… - andygag : C'è un nuovo vescovo a Hong Kong -