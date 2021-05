Chiellini glissa su Pirlo | poi l’annuncio sul futuro in diretta TV

Advertising

infoitsport : Juventus, Chiellini glissa: 'Non posso dire cosa penso' - sportal_it : Juventus, Chiellini glissa: 'Non posso dire cosa penso' -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini glissa

Sportevai.it

...presenta una Juve con grande voglia di vincere la Coppa Italia:torna poi proprio sulla Supercoppa e sulla sconfitta di campionato a Bergamo : Poi, sul futuro: ...Ma Pirlo: 'Posso parlare solo per me. Oggi non c'e' stato l'atteggiamento che avremmo voluto imporre'. Poi sulle condizioni degli infortunati: 'Per de Ligt solo un crampo.ha avuto ...L'allenatore nerazzurro alla vigilia della finale di Coppa Italia: "Quando giochi con la Juventus non puoi pensare di essere favorito, ma crediamo di poter vincere. In campionato siamo stati più bravi ...Il capitano bianconero taglia corto sulle tante polemiche che hanno contraddistinto la sfida con gli eterni rivali dell'Inter.