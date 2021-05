Chi l' ha visto? | stasera su Rai3 una testimonianza su Denise Pipitone e il mistero di Riccardo Giuliani

(Di mercoledì 19 maggio 2021)su, alle 21:20, torna Chi l'ha? con una puntata ancora sulle tracce die alla ricerca di, misteriosamente scomparso prima delle nozze.sualle 21:20 torna Chi l'ha? con una puntata che sarà ancora in parte dedicata ae alla sua misteriosa scomparsa, su cui, a suo dire, un nuovo testimone potrebbe far luce dopo 17 anni. Il testimone afferma infatti di conoscere la verità fin da quel 1° settembre 2014 ma di non avere mai parlato prima per paura. Dopo la lettera inviata all'avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, l'anonimo ha scritto anche a Chi l'ha?. Federica Sciarelli ...

che la maggior parte dell'assegnazione dei primi buoni spesa del 2021 è in corso o conclusa ... Il bonus per la spesa alimentare come funziona e come si richiedeha già fatto domanda in ...Nel dettaglio, un anonimo, dopo aver spedito una lettera all'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, ha scritto anche alla redazione della trasmissione di Rai 3 'l'ha?', ...Stasera su Rai3, alle 21:20, torna Chi l'ha visto? con una puntata ancora sulle tracce di Denise Pipitone e alla ricerca di Riccardo Giuliani, misteriosamente scomparso prima delle nozze. Stasera su R ...Caso Pipitone: Il giorno del rapimento di Denise Toni Pipitone venne a sapere di non essere il padre biologico della bambina. Da allora si è tirato indietro, ma il suo cognome è rimasto nella cronaca ...