Chi è Caterina Bertone? Età, carriera e vita privata dell’attrice (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ecco chi è Caterina Bertone – età – carriera e vita privata dell’attrice de Il Paradiso delle Signore Caterina Bertone è un’attrice, nota soprattutto per il ruolo di Beatrice Conti ne Il Paradiso delle Signore. L’attrice è nata nel 1982 a Sarzana, in provincia di La Spezia. Sin da giovane ha manifestato la sua grande passione per la recitazione. Il suo primo amore è stato il teatro, ha frequentato la European School for the Art of the Actor, la Guildhall School of Music and Drama e la Scuola di recitazione del Centro Internazionale La Cometa, a Roma. Ha recitato a teatro per la prima volta nel 2005, nello spettacolo Misura per Misura di Shakespeare. In televisione, prima di far parte del cast de Il paradiso delle Signore, l’abbiamo vista ne ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ecco chi è– età –de Il Paradiso delle Signoreè un’attrice, nota soprattutto per il ruolo di Beatrice Conti ne Il Paradiso delle Signore. L’attrice è nata nel 1982 a Sarzana, in provincia di La Spezia. Sin da giovane ha manifestato la sua grande passione per la recitazione. Il suo primo amore è stato il teatro, ha frequentato la European School for the Art of the Actor, la Guildhall School of Music and Drama e la Scuola di recitazione del Centro Internazionale La Cometa, a Roma. Ha recitato a teatro per la prima volta nel 2005, nello spettacolo Misura per Misura di Shakespeare. In televisione, prima di far parte del cast de Il paradiso delle Signore, l’abbiamo vista ne ...

