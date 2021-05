Cassazione, niente libertà per Vallanzasca. Respinto il ricorso (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il verdetto è stato depositato mercoledì 19 maggio e conferma la decisione emessa dal Tribunale di sorveglianza di Milano lo scorso 23 giugno. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il verdetto è stato depositato mercoledì 19 maggio e conferma la decisione emessa dal Tribunale di sorveglianza di Milano lo scorso 23 giugno.

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione niente Cassazione, niente libertà per Vallanzasca, resta in cella Resta in carcere Renato Vallanzasca, l'ex bandito della Comasina condannato al carcere a vita per più delitti. Lo ha deciso la Cassazione che ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di Vallanzasca che è detenuto nel carcere milanese di Bollate. Il verdetto degli ermellini è stato depositato oggi e conferma la decisione ...

