Cambiano i parametri per i colori delle regioni. Ecco come (Di mercoledì 19 maggio 2021) Resta la classificazione a colori delle regioni ma Cambiano ufficialmente i parametri con i quali si entrerà in zone rossa, arancione, gialla e bianca. Il parametro 'guida' non sarà più l'Rt ma verrà attribuito rilievo primario al parametro dell'incidenza (numero di casi di contagio su 100.000 abitanti). La percentuale di incidenza verrà individuata e validata dalla Cabina di regia e, parallelamente, verrà monitorato il numero di tamponi effettuati da ciascuna regione per evitare che bassi livelli di incidenza siano determinati esclusivamente dalla mancata ricerca di casi. Da ultimo, si prenderà in considerazione il tasso di occupazione da parte dei pazienti Covid dei posti letto di terapia intensiva e area medica. Questo quanto previsto dal nuovo decreto approvato lo scorso lunedì in Consiglio dei ...

