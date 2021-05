Apple Watch 7: finalmente un nuovo design e colori (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il popolare leaker sul mondo Apple, Jon Prosser, parlando con Sam Kohl di AppleTrack ha rivelato che nel corso del 2021 il colosso di Cupertino potrebbe portare il design flat-edge visto in iPhone 12 anche in altri prodotti, tra cui l’Apple Watch Series 7. Il sito 9to5Mac riferisce di un un design “flat-edged” (privo di curve nella parte superiore e inferiore) – in linea con le più recenti novità hardware – e una variante con cassa colore verde. La settima generazione di Apple Watch dovrebbe quindi finalmente introdurre qualche novità a livello di design visto che l’aspetto dello smartWatch dei californiani era rimasto sostanzialmente lo stesso del momento del primo lancio. Si dovrebbe ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il popolare leaker sul mondo, Jon Prosser, parlando con Sam Kohl diTrack ha rivelato che nel corso del 2021 il colosso di Cupertino potrebbe portare ilflat-edge visto in iPhone 12 anche in altri prodotti, tra cui l’Series 7. Il sito 9to5Mac riferisce di un un“flat-edged” (privo di curve nella parte superiore e inferiore) – in linea con le più recenti novità hardware – e una variante con cassa colore verde. La settima generazione didovrebbe quindiintrodurre qualche novità a livello divisto che l’aspetto dello smartdei californiani era rimasto sostanzialmente lo stesso del momento del primo lancio. Si dovrebbe ...

AndrewPattone : Vabbé comprerò il cinturino del pride per apple watch - infoitscienza : Ecco il nuovo cinturino Pride Edition per Apple Watch - iPhone Italia - infoitscienza : Apple Watch Serie 7, design squadrato e nuova colorazione? - iPhone Italia - infoitscienza : Rumor: Apple Watch 7 con cassa squadrata in stile iPhone 12 e nuovi colori - infoitscienza : Apple Watch 7 avrà i bordi piatti come iPhone 12 -