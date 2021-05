Amazon-Mgm: un altro gigante per combattere Netflix (Di mercoledì 19 maggio 2021) Amazon vuole i film Mgm Operazione da 9 miliardi Il Giornale, pagina 21, di Maddalena Camera. Amazon va a caccia di contenuti per la sua piattaforma da 200 milioni di abbonati Prime. Oltre alla consegna gratuita di tutto quanto (o quasi) comperato nel market place online, Amazon, per 36 euro all’anno consente anche la visione di molti contenuti. E ora anche dei film di James Bond, della Pantera Rosa, ma anche Rocky e Hannibal tutti prodotti dalla Metro-Goldwyn-Mayer che Amazon vuole acquisire per circa 9 miliardi di dollari. Le indiscrezioni circolavano già da tempo, ma il dossier, dopo la mossa di At&t che ha unito le sue attività media, ossia Warner, con Discovery, hanno subìto un’accelerazione. Ma già a dicembre Reuters aveva riferito che lo studio cinematografico aveva contattato le banche d’investimento ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 19 maggio 2021)vuole i film Mgm Operazione da 9 miliardi Il Giornale, pagina 21, di Maddalena Camera.va a caccia di contenuti per la sua piattaforma da 200 milioni di abbonati Prime. Oltre alla consegna gratuita di tutto quanto (o quasi) comperato nel market place online,, per 36 euro all’anno consente anche la visione di molti contenuti. E ora anche dei film di James Bond, della Pantera Rosa, ma anche Rocky e Hannibal tutti prodotti dalla Metro-Goldwyn-Mayer chevuole acquisire per circa 9 miliardi di dollari. Le indiscrezioni circolavano già da tempo, ma il dossier, dopo la mossa di At&t che ha unito le sue attività media, ossia Warner, con Discovery, hanno subìto un’accelerazione. Ma già a dicembre Reuters aveva riferito che lo studio cinematografico aveva contattato le banche d’investimento ...

