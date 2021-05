Alessia Marcuzzi | minacce e paura su Instagram | “Un incubo”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Con oltre cinque milioni di follower su, il successo sui social diva di pari passo con quello nel mondo dello spettacolo. La conduttrice li utilizza per rimanere in contatto con i suoi fan, per raccontare parte della sua quotidianità e per fornire aggiornamenti sulle sue attività. E se l’affetto che riceve è tantissimo, molte sono anche le preoccupazioni derivanti dalla sua presenza sul web. Quello che, infatti,riceve non sono soltanto complimenti e attestati di stima, ma anche insulti e. Lei, che ha sempre cercato di utilizzare i suoi profili ufficiali nel modo più responsabile possibile, si è trovata a fare i conti con situazioni estremamente preoccupanti. Una condizione che, probabilmente, la accomuna a tutte le persone del mondo ...

A "OGGI": "SONO ANGOSCIATA, QUALCUNO SI SPACCIA PER ME SUL WEB" Il settimanale OGGI, in edicola da domani, rivela come ha scoperto un profilo Twitter con lo stesso account di quello ...La conduttrice ha deciso di svelare cosa le succede da ormai troppo tempo: minacce e account che si spacciano per lei ...