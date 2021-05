Wanda Nara | Senza veli e perizoma inesistente Nella spa di casa Icardi la temperatura è bollente

Wanda Nara, topless e perizoma inesistente. Nella spa di casa Icardi la temperatura è bollente (Di martedì 18 maggio 2021) Wanda Nara è una bomba sexy e nessuno ha mai osato negarlo. È solita condividere sui propri social degli scatti super bollenti che fanno alzare la pressione ai suoi follower più sensibili. Oltre ciò Wanda è solita compiere per il maritino Icardi dei gesti dolcissimi (e buonissimi). Le parole di Wanda Nara: “Preparo per lui i migliori club sandwich di pollo e avocado del mondo e cerco di essere la migliore a letto…”. Beh, non c’è proprio che dire, la super Wanda è dolce più che mai. Ma lasciamo perdere per un attimo il suo lato romantico e torniamo al tema scatti hot. La didascalia parla chiaro: “1 o 2 ? Spa at Home”. La sequenza caricata su Instagram dona ai migliaia di follower di Wanda Nara due scatti davvero bellissimi, uno ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021)è una bomba sexy e nessuno ha mai osato negarlo. È solita condividere sui propri social degli scatti super bollenti che fanno alzare la pressione ai suoi follower più sensibili. Oltre ciòè solita compiere per il maritinodei gesti dolcissimi (e buonissimi). Le parole di: “Preparo per lui i migliori club sandwich di pollo e avocado del mondo e cerco di essere la migliore a letto…”. Beh, non c’è proprio che dire, la superè dolce più che mai. Ma lasciamo perdere per un attimo il suo lato romantico e torniamo al tema scatti hot. La didascalia parla chiaro: “1 o 2 ? Spa at Home”. La sequenza caricata su Instagram dona ai migliaia di follower didue scatti davvero bellissimi, uno ...

