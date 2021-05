Vagnati | “Dobbiamo fare la nostra partita | le parole adesso non contano nulla”

(Di martedì 18 maggio 2021) Il ds del Torino, Davide, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi attimi dal match contro la Lazio: “In questo momento lerelativamente poco se nonpensare dila. Quello che non siamo riusciti anelle ultime due: giocare la, non farci giocare dalla. Se facciamo quello possiamo raggiungere un risultato positivo”. Foto: sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

pupi89 : Adesso dobbiamo evitare solo contestazioni e cercare di prendere questa salvezza poi dopo via tutti a calci nel cul… -

Ultime Notizie dalla rete : Vagnati Dobbiamo

È stato accompagnato dai principali vertici societari, dal dg Comi al dsfino al direttore ... una giornata molto importante per tutti e soprattutto per i parenti delle vittime e...... il direttore operativo Alberto Barile e il responsabile dell'area tecnica Davide. ' È un ... figli del direttore tecnico e dell'ala sinistra del Grande Torino -cercare di essere ...Intervistato da Sky Sport, il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha parlato poco prima della partita contro la Lazio: "In questo momento le parole contano relativamente poco se ...Tifosi granata inferociti dopo la seconda disfatta consecutiva del Toro sonoramente sconfitto nel confronto diretto di La Spezia e dopo i sette gol subiti nel turno infrasettimanale col Milan Il 4-1 d ...