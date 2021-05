Udine: al via i concerti per il Ventennale del Coro del Friuli Venezia Giulia (Di martedì 18 maggio 2021) Martedì 18 maggio, nella Chiesa di San Francesco a Udine va scena il primo concerto di “Vent’anni di voci”, la rassegna per celebrare i venti anni di carriera del Coro del Friuli Venezia Giulia – uno dei più autorevoli e affermati gruppi musicali nazionali che porta il nome e i valori del proprio territorio sui palcoscenici di tutto il mondo – che segna anche la ripartenza della musica dal vivo in Friuli Venezia Giulia e della straordinaria collaborazione tra la Fondazione Bon, l’ERT e il Coro. Stasera, alle ore 20:00, il Coro del Friuli Venezia Giulia si esibirà assieme al virtuoso pianista classico Maurizio Baglini e sarà diretto dal M° Filippo Maria Bressan, uno ... Leggi su udine20 (Di martedì 18 maggio 2021) Martedì 18 maggio, nella Chiesa di San Francesco ava scena il primo concerto di “Vent’anni di voci”, la rassegna per celebrare i venti anni di carriera deldel– uno dei più autorevoli e affermati gruppi musicali nazionali che porta il nome e i valori del proprio territorio sui palcoscenici di tutto il mondo – che segna anche la ripartenza della musica dal vivo ine della straordinaria collaborazione tra la Fondazione Bon, l’ERT e il. Stasera, alle ore 20:00, ildelsi esibirà assieme al virtuoso pianista classico Maurizio Baglini e sarà diretto dal M° Filippo Maria Bressan, uno ...

UdineseTV : TIM: a Udine arriva la fibra ottica ultraveloce, al via i lavori - - UdineseTV : Stasera a Udine al via i concerti per il Ventennale del Coro del Friuli Venezia Giulia: il debutto con Maurizio Bag… - corzunino : I laureati in Friuli trovano lavoro ma guadagnano 1.560 euro netti al mese - rockmylifeita : RT@ rockonitalia MAX GAZZÈ: al via il 3 Luglio da Udine “La matematica dei rami Tour”, scopri tutte le date… - galantennis : Piciul ma no pandolo -