Tensione Lazio-Torino, nervi tesi tra i dirigenti: Cairo trascinato via [VIDEO] (Di martedì 18 maggio 2021) Il Torino è riuscito a strappare un punto preziosissimo nel recupero contro la Lazio, il recupero del campionato di Serie A si è concluso sul risultato di 0-0, decisivo nel finale il calcio di rigore sbagliato da Ciro Immobile. Il punteggio ha permesso ai granata di salvarsi, il Benevento in Serie B. Non sono mancati i momenti di grande Tensione, clima infuocato in tribuna tra i dirigenti. In particolar modo si vede il presidente Cairo trascinato via di peso. Il numero uno granata si è poi presentato ai microfoni di Sky Sport ed è sembrato molto più tranquillo. In basso il VIDEO. Al triplice fischio #Cairo si è scagliato in tribuna contro la dirigenza della #Lazio venendo portato via di peso dalla sicurezza ...

