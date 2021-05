Sintraa sospeso per sei mesi per non aver cooperato con le autorità contro una violenza sessuale

Leggi su esports247

(Di martedì 18 maggio 2021) Jay “Sinatraa” Won è statodalla scena competitiva di esports di Valorant per seiper noncon gli investigatori in merito ad una accusa di volenzamossadi lui dalla sua ex fidanzata. Ufficialmente Jay “Sinatraa” Won ha violato la regola numero 8.1 del codice di Valorant che intima i propri giocatori professionisti a collaborare con gli investigatori in caso di accuse mossela propria persona. Riot ha deciso anche di specificare in una nota la violazione fatta da Sinatraa per evitare rimostranze da parte dei legali del giocatore ma soprattutto accuse dei fan. E’ inoltre possibile che, se nuovi dettagli venissero a galla, la sua sospensione possa essere prolungata. Ufficialmente Sinatraa è stato...