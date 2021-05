(Di martedì 18 maggio 2021) , la proposta di oggi è composta da due colonne, valide per tre colpi. Ledi oggi è valida per i prossimi tre estrazioni a partire dal concorso numero 220. 1 Colonna 28- 36- 41- 49- 50- 51- 61- 65- 68- 74- 76- 872 Colonna 05- 07- 13- 18- 21- 25- 47- 56- 57- 65- 74- 88 Leproposte sono state elaborate su base statistica, considerando i seguenti parametri: somma, pari e dispari, consecutivi, interruzioni, distanza minima e massima dei numeri. Di seguito i primi 3 numeri più ritardatari e più frequenti, estrapolati dalle statistiche del, dopo l’ultima estrazione, nel caso volessi modificare qualche numero delle colonne proposte. – I tre numeri più ritardatari: 75 (rit. 63), 14 (rit. 41), 21 (rit. 40). – I tre numeri più frequenti: 11 (freq. 33), 45 ...

Advertising

GiGi_Lotto : Previsioni SiVinceTutto del 19-05-2021 - GiGi_Lotto : Previsioni SiVinceTutto del 12-05-2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni SiVinceTutto

www.controcampus.it

Numeri ritardatariAggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Nell'attesa di ... Anche chi indovina i risultati della estrazione12 maggio 2021, sarà segnalato sul ...Numeri ritardatariAggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - La possibilità ... All'estrazionedi oggi mediamente si giocherà per aggiudicarsi un premio di prima ...Il concorso Sisal che .Si vince tutto, a seguire i sei numeri vincenti estratti relativi a giorno 12 maggio Si vince anche con 5, 4, 3 o 2esatti. Advertising. CorriereCitta : SuperEnalotto SiVinceTutt ...Estrazione SiVinceTutto è il concorso di Superenalotto che mette in palio ogni mercoledi tutto il montepremi in un unica sera, oggi mercoledì 12 maggio ...