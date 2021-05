Operai immigrati sfruttati e picchiati nel pratese

(Di martedì 18 maggio 2021) La denuncia di treafricani alla locale Camera del lavoro, e di qui alla magistratura requirente, ha acceso i riflettori sull’ennesimo caso di sfruttamento e di violenze in una delle miriadi di aziende terziste del comprensorio, in questo caso una pelletteria di Poggio a Caiano. I tresi erano rivolti alla Cgil lamentando le degradanti, indegne condizioni di lavoro all’interno della ditta, intestata a una prestanome ma di fatto gestita da una coppa di coniugi di origine … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

In pratica: glicostituiscono un vero e proprio sottoproletariato che riprende forma ... come già sta avvenendo al Nord, dove gli, pur di non stare inoccupati, vanno a lavorare nei ......Giovo che ha dedicato la sua vita per trent'anni agli emigrati italiani in Belgio e poi agli...diversi fra loro ma tutti riconducibili alla sua frequentazione del mondo dei lavoratori...Ci risiamo. Con il caldo e il bel tempo, sulle nostre coste sono ripresi gli arrivi massicci di immigrati irregolari dal ...“Una politica inadeguata che ancora parla di emergenza quando invece l'emigrazione (per guerre, persecuzioni, poverta') e' una costante del genere umano” ...