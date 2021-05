Naomi Campbell | non è mai troppo tardi! A 50 anni un annuncio speciale

Advertising

Corriere : Naomi Campbell mamma a 51 anni: l’annuncio con foto sui social - Adnkronos : L’annuncio a sorpresa di Naomi: “Sono mamma”. - SimoVaniglia : RT @Corriere: Naomi Campbell mamma a 51 anni: l’annuncio con foto sui social - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIOCCO ROSA - Naomi Campbell annuncia su Instagram la nascita della sua prima figlia: 'Una splendida benedizione' https… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIOCCO ROSA - Naomi Campbell annuncia su Instagram la nascita della sua prima figlia: 'Una splendida benedizione' https… -

Ultime Notizie dalla rete : Naomi Campbell

è diventata mamma. Lo ha annunciato con un post su Instagram in cui abbraccia la neonata, di cui si vedono solo i piedini A quasi 51 anni (il suo compleanno è il 22 maggio)...La modellaha stupito il mondo con il suo ultimo post su Instagram. La modella 50enne ha infatti annunciato di essere diventata madre , pubblicando sul famoso social una foto della sua mano che ...Non voglio correre, ma se non dovesse esserci un uomo, lo farò da sola». Non è mai stata sposata, ma ha avuto molte storie Naomi non è mai stata sposata, anche se nel corso della carriera ha avuto a ...ROMA – “Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto per essere la sua mamma”. Con queste parole la top model Naomi Campbell, 51 anni tra quattro giorni, ha annunciato al mondo di essere diventata ...