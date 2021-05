“Mappiato”: su Google maps la mappa interrativa con tutti i luoghi citati da Battiato (Di martedì 18 maggio 2021) Si chiama “Mappiato”, ed è una mappa realizzata da un utente su Google maps in cui son indicati tutti (o quasi) i luoghi che Franco Battiato cita nei testi delle proprie canzoni. Un’idea assai bizzarra, ma affascinante. E allora facciamo una prova, perché se si va sul link della mappa di Google, ecco che si apre la cartina del mondo con tante spillette rosse. La maggior parte di queste sono tra l’Europa mediterranea e l’Asia meridionale. Tentiamo: da dove iniziare se non da Roma? Si clicca sull’icona e sulla sinistra si apre anche la “descrizione”, ovvero la frase e il verso che Battiato ha citato nella sua composizione. Su Roma esce: “Per terre ignote vanno le nostre legioni/a fondare colonie a immagine di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Si chiama “”, ed è unarealizzata da un utente suin cui son indicati(o quasi) iche Francocita nei testi delle proprie canzoni. Un’idea assai bizzarra, ma affascinante. E allora facciamo una prova, perché se si va sul link delladi, ecco che si apre la cartina del mondo con tante spillette rosse. La maggior parte di queste sono tra l’Europa mediterranea e l’Asia meridionale. Tentiamo: da dove iniziare se non da Roma? Si clicca sull’icona e sulla sinistra si apre anche la “descrizione”, ovvero la frase e il verso cheha citato nella sua composizione. Su Roma esce: “Per terre ignote vanno le nostre legioni/a fondare colonie a immagine di ...

