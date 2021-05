M5s | Rousseau sta macchiando nobile storia Movimento

(Di martedì 18 maggio 2021) "Non comprendiamo come un compagno di viaggio con cui si è fatto un percorso insieme stiauna cosìcon atti che la legge non ammette. È inaccettabile che un soggetto privato ...

Così ilin un post in cui annuncia il rifiuto odierno didi consegnare i dati degli iscritti. . 18 maggio 2021- - > Leggi Anchenon indietreggia: 'Non daremo la lista degli iscritti al neo Movimento per motivi di privacy' 'L'Associazioneè a totale disposizione, come sempre, per ...Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Non comprendiamo come un compagno di viaggio con cui si è fatto un percorso insieme stia macchiando una così nobile storia con atti che la legge non ammette". Così il Movi ...Il Movimento su Facebook: inaccettabile che un soggetto privato possa tentare di ostacolare l'attività di una forza politica del Parlamento e di ...