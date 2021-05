LIVE Musetti-Auger-Aliassime | ATP Lione in DIRETTA | l’azzurro vuole la rivincita dopo Barcellona

(Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.22:si era poi spinto fino ai quarti di finale, perdendo con un doppio 6-3. Il numero 19 del mondo sta continuando la collaborazione tecnica con Toni Nadal, ma finora lo zio ed ex allenatore di Rafa non è ancora riuscito a tirare fuori il meglio dal tennista canadese, sconfitto nettamente da Ruud nel primo turno a Madrid e poi anche a Roma negli ottavi dall’argentino Federico Delbonis. 10.16:ha giocato a, affrontando proprioal secondo turno. E’ l’unico precedente tra i due giocatori, che ha visto la vittoria del tennista canadese in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-0. 10.10: A Madrid il numero 88 del ranking ATP è stato sconfitto nelle qualificazioni ...

Advertising

ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: RACE ATP LIVE ???? 8. Matteo Berrettini 10. Jannik Sinner 18. Lorenzo Sonego 22. Fabio Fognini 34. Lorenzo Musetti 55. Stef… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: RACE ATP LIVE ???? 8. Matteo Berrettini 10. Jannik Sinner 18. Lorenzo Sonego 22. Fabio Fognini 34. Lorenzo Musetti 55. Stef… - FiorinoLuca : RACE ATP LIVE ???? 8. Matteo Berrettini 10. Jannik Sinner 18. Lorenzo Sonego 22. Fabio Fognini 34. Lorenzo Musetti 5… - Daniele20052013 : Internazionali Tennis Roma 2021: Berrettini e Sonego al 2° turno, eliminato Musetti | Sky Sport… - infoitsport : LIVE - MUSETTI-Opelka 4-6, 4-6 Internazionali BNL d'Italia 2021: RISULTATO in DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Musetti

OA Sport

Lorenzooggi affronta Felix Auger - Aliassime al primo turno dell' Atp 250 di Lione 2021 . Il ... SEGUI ILDEL MATCH IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL MONTEPREMI IL TABELLONE La partita che vale l'...... differita alle ore 22.00 (semifinale2) domenica 23 maggio -alle ore 14.00 (finale); replica ... Aslan Karatsev (RUS) (alt) Lorenzo(ITA) c. (7) Felix Auger - Aliassime (CAN) DOPPIO Primo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Lorenzo Musetti-Felix Auger-Aliassime, valevole per il primo turno del torneo ATP di Lione. Il toscano cer ...Il live e la diretta testuale della confronto tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime, valido per il primo turno turno dell'Atp 250 di Ginevra 2021. Aggiornamenti in tempo reale ...