Johnson & Johnson | la strategia dell’Asl è quella di continuare con gli open day

Puglianello (Bn) – open day per il vaccino Johnson & Johnson a Puglianello. Per iniziativa del Comune l'ambiente di Villa Marchitto, una delle storiche dimore della cittadina Telesina, è stato adibito ad area di inoculazione del siero americano. Il successo è stato immediato: il vaccino è stato inoculato fin dalle prime ore a chiunque, compresa una cittadina statunitense da 4 anni residente a Puglianello. A visionare il regolare andamento delle somministrazioni il sindaco Francesco Antonio Rubano, molto soddisfatto per come si sono messe le cose sin da subito. Il primo cittadino ha voluto rimarcare: "Puntiamo sulla prevenzione, grazie all'Asl questa è una realtà. E' un servizio importante per tutta la provincia di Benevento poiché ci consente di mettere ..."

