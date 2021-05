Immobile: «Cairo mi ha offeso, mi ha accusato di aver giocato col sangue agli occhi» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al termine di Lazio-Torino 0-0, Ciro Immobile ha scritto il seguente post su Instagram: Tutti sanno chi è Ciro Immobile. Dentro il campo, e soprattutto fuori. Posso accettare le critiche al calciatore, non gravi offese diffamatorie all’uomo che sono. Soprattutto se quest’ultime arrivano da dirigenti del mondo del calcio. Al termine della partita di questa sera il Presidente del Torino Urbano Cairo mi ha raggiunto all’ingresso dello spogliatoio della Lazio iniziando ad offendermi, a scagliarsi verbalmente nei miei confronti rivolgendomi gravi accuse infamatorie, accusandomi di aver giocato la partita con “il sangue agli occhi”, e altre cose riguardanti anche la gara d’andata di questo campionato disputata contro il Torino, arrivando ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al termine di Lazio-Torino 0-0, Ciroha scritto il seguente post su Instagram: Tutti sanno chi è Ciro. Dentro il campo, e soprattutto fuori. Posso accettare le critiche al calciatore, non gravi offese diffamatorie all’uomo che sono. Soprattutto se quest’ultime arrivano da dirigenti del mondo del calcio. Al termine della partita di questa sera il Presidente del Torino Urbanomi ha raggiunto all’ingresso dello spogliatoio della Lazio iniziando ad offendermi, a scarsi verbalmente nei miei confronti rivolgendomi gravi accuse infamatorie, accusandomi dila partita con “il”, e altre cose riguardanti anche la gara d’andata di questo campionato disputata contro il Torino, arrivando ...

