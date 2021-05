Il responsabile medico dell’Inter: “E’ stata la stagione più difficile. Abbiamo fatto 5mila tamponi” (Di martedì 18 maggio 2021) Il responsabile del settore medico dell’Inter, professor Piero Volpi, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sullo scudetto vinto dalla squadra di Conte. E sulla particolarità della stagione, data la pandemia. “Questo scudetto vale di più. È stata la stagione più difficile. Un’annata inedita, complicatissima. Il fatto di essere arrivati in fondo vincendo il titolo aumenta la soddisfazione. Ma il merito va diviso tra tutti gli staff medici: portare in fondo questo campionato non era scontato, se riavvolgiamo il nastro allo scorso settembre”. Qual è stata la difficoltà maggiore? “In assoluto districarsi tra le varie normative Covid, sportive e non. E tra i diversi regolamenti, locali, nazionali e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 maggio 2021) Ildel settore, professor Piero Volpi, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sullo scudetto vinto dalla squadra di Conte. E sulla particolarità della, data la pandemia. “Questo scudetto vale di più. Èlapiù. Un’annata inedita, complicatissima. Ildi essere arrivati in fondo vincendo il titolo aumenta la soddisfazione. Ma il merito va diviso tra tutti gli staff medici: portare in fondo questo campionato non era scontato, se riavvolgiamo il nastro allo scorso settembre”. Qual èla difficoltà maggiore? “In assoluto districarsi tra le varie normative Covid, sportive e non. E tra i diversi regolamenti, locali, nazionali e ...

