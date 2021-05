Giro d’Italia 2021, Caleb Ewan: “Nessuno è dispiaciuto per il mio ritiro tanto quanto me” (Di martedì 18 maggio 2021) Il ritiro di Caleb Ewan dal Giro d’Italia 2021 sta facendo discutere parecchio. Il corridore australiano, che ha vinto le frazioni di Cattolica e Termoli, ha lasciato la corsa rosa, mentre vestiva la maglia ciclamino, dopo appena una settimana di gara. La movitazione dietro al forfait del portacolori della Lotto Soudal è un non meglio precisato incidente avvenuto in hotel, a causa del quale sente dolore al ginocchio. Stante il fatto che Ewan ha in programma di partecipare anche a Tour e Vuelta, però, più di qualcuno sta insinuando che l’australiano abbia alzato bandiera bianca per preparare i prossimi appuntamenti. Addirittura sua maestà Eddy Merckx, il corridore più vincente nella storia del ciclismo, non ha risparmiato critiche a Ewan e lo ha anche ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) Ildidalsta facendo discutere parecchio. Il corridore australiano, che ha vinto le frazioni di Cattolica e Termoli, ha lasciato la corsa rosa, mentre vestiva la maglia ciclamino, dopo appena una settimana di gara. La movitazione dietro al forfait del portacolori della Lotto Soudal è un non meglio precisato incidente avvenuto in hotel, a causa del quale sente dolore al ginocchio. Stante il fatto cheha in programma di partecipare anche a Tour e Vuelta, però, più di qualcuno sta insinuando che l’australiano abbia alzato bandiera bianca per preparare i prossimi appuntamenti. Addirittura sua maestà Eddy Merckx, il corridore più vincente nella storia del ciclismo, non ha risparmiato critiche ae lo ha anche ...

