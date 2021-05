Freuler e la maglia di Cristiano Ronaldo per Gosens | Speriamo resti ancora a mani vuote

(Di martedì 18 maggio 2021) Giornata di vigilia della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta . La 'Gazzetta dello Sport' ha intervistato oggi Remo, simbolo della Dea e perno della squadra di Gasperini da ormai molti anni. Ricordando l'ultima vittoria in campionato e l'ultima in Coppa ...

Advertising

rISJwfyNLqjju97 : RT @GoalItalia: Freuler accende la vigilia della finale di Coppa Italia: 'La maglia di Ronaldo a Gosens? Speriamo resti a mani vuote anche… - glmdj : #Freuler: '#Atalanta, è ora di alzare un trofeo. CR7? Si tenga la maglia'. Dovrebbero essere degli esempi, ma si p… - yutomanga : RT @GoalItalia: Freuler accende la vigilia della finale di Coppa Italia: 'La maglia di Ronaldo a Gosens? Speriamo resti a mani vuote anche… - GoalItalia : Freuler accende la vigilia della finale di Coppa Italia: 'La maglia di Ronaldo a Gosens? Speriamo resti a mani vuot… - realwarriale2 : RT @junews24com: Freuler punge la Juve: «Non va per forza in Champions. Dico questo a Ronaldo» - -

Ultime Notizie dalla rete : Freuler maglia

La 'Gazzetta dello Sport' ha intervistato oggi Remo, simbolo della Dea e perno della ... il centrocampista svizzero ha rivelato un aneddoto dopo la famosache Cristiano Ronaldo non donò ...Remoti entra così, in campo e fuori. Sincero, come il suo calcio: pochi svolazzi, tanta concretezza. All'Atalanta lo amano proprio per questo. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, ...Il centrocampista svizzero dell'Atalanta svela alla 'Gazzetta dello Sport' un retroscena: CR7 non diede la maglia a Gosens, poi gliela regalammo noi.Remo Frueler svela alla 'Gazzetta dello Sport' un retroscena: "Ronaldo non diede la maglia a Gosens, poi gliela regalammo noi".