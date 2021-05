Festeggiamenti Inter, assembramenti all'aperto e contagi, parla il professor Remuzzi (Di martedì 18 maggio 2021) 2 maggio. Un giorno che i tifosi dell'Inter ricorderanno a lungo per uno scudetto vinto dopo undici anni. È anche però una data che, al tempo del Covid, diventa cruciale anche a livello epidemiologico. Quelli che, in altre fasi storiche, sarebbero state manifestazioni di gioia, all'epoca del coronavirus sono «assembramenti». Situazioni che diventano potenziali rischi per la diffusione capillare del contagio. A quindici giorni di distanza pare, però, non esserci stata un'impennata di infezioni derivante da quella circostanza. Festeggiamenti Inter 2021, ancora una settimana per parlare di scampato pericolo Ma, dunque, a questo punto come può essere letta dal punto di vista scientifico questa cosa? Nel corso della trasmissione L'aria che tira di La 7 si è registrata sul tema il punto di ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 18 maggio 2021) 2 maggio. Un giorno che i tifosi dell'ricorderanno a lungo per uno scudetto vinto dopo undici anni. È anche però una data che, al tempo del Covid, diventa cruciale anche a livello epidemiologico. Quelli che, in altre fasi storiche, sarebbero state manifestazioni di gioia, all'epoca del coronavirus sono «». Situazioni che diventano potenziali rischi per la diffusione capillare delo. A quindici giorni di distanza pare, però, non esserci stata un'impennata di infezioni derivante da quella circostanza.2021, ancora una settimana perre di scampato pericolo Ma, dunque, a questo punto come può essere letta dal punto di vista scientifico questa cosa? Nel corso della trasmissione L'aria che tira di La 7 si è registrata sul tema il punto di ...

wuminchia : @sole24ore si certo il pass, perchè stiamo ancora seppellendo i cadaveri che quei beccamorti avevano previsto a mi… - umanitalibera : RT @rodcostakiwi: Dopo i festeggiamenti dei 30.000 per L'INTER, prevedevano una strage... Dopo un anno e mezzo, possiamo dire che non ne ha… - sonia85979298 : RT @GiorgioMarango8: Vogliono aprire le discoteche all'aperto. Però con passaporto vaccinale e tampone per vedere 'l'effetto che fa'. Vorre… - blackan68873025 : Impennata contagi post festeggiamenti #Inter - Popopozau : RT @jerryscottismo: Avverto più festeggiamenti oggi per il prestito salva Inter che per lo scudetto 10 giorni fa -