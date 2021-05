“È morto così”. Franco Battiato, lo strazio del fratello Michele. Gli ultimi momenti di vita del Maestro (Di martedì 18 maggio 2021) “Ci la lasciato Franco Battiato, un Maestro. Uno dei più grandi della canzone d’autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove. Lascia una eredità perenne”. così il ministro della Cultura, Dario Franceschini ha voluto ricordare il cantautore scomparso. Un dolore per tutto il Paese che alle sue poesie mascherate da canzoni ha legato una parte della sua storia contemporanea. Da tempo aveva lasciato la scena pubblica, a causa di una malattia, ritirandosi proprio nel suo ‘eremo’ alle falde dell’Etna. Al Corriere della Sera, il fratello Michele ha raccontato gli ultimi momenti di Franco Battiato, tra le mura della villa di Milo. “Franco cominciava da giorni a perdere ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021) “Ci la lasciato, un. Uno dei più grandi della canzone d’autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove. Lascia una eredità perenne”.il ministro della Cultura, Dario Franceschini ha voluto ricordare il cantautore scomparso. Un dolore per tutto il Paese che alle sue poesie mascherate da canzoni ha legato una parte della sua storia contemporanea. Da tempo aveva lasciato la scena pubblica, a causa di una malattia, ritirandosi proprio nel suo ‘eremo’ alle falde dell’Etna. Al Corriere della Sera, ilha raccontato glidi, tra le mura della villa di Milo. “cominciava da giorni a perdere ...

Franco Battiato, 5 curiosità sul cantante de La cura, tra barzellette, Caccamo e Milva Inizia così una perlustrazione palmo a palmo della spiaggia finché non lo trova. Poi è iniziata la ... approfondimento Addio a Franco Battiato, il Maestro è morto a 76 anni. FOTOSTORIA Giulia Mei , ...

