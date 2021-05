Denise Pipitone, le indagini sulla scomparsa: le parole del pubblico ministero Angioni (Di martedì 18 maggio 2021) Denise Pipitone, l'ex pm Angioni: «Rapita da più persone, molti a Mazara hanno fatto qualcosa di sospetto». Sul caso di Denise Pipitone è intervenuta nuovamente l'ex pm Maria Angioni che, a Mattino Cinque, ha fornito ulteriori dettagli sulle indagini: «Secondo la mia ipotesi, più persone hanno collaborato al sequestro e ci sono stati più passaggi di mano della bambina». Angioni, che ha seguito il caso fino al 2005, ha spiegato: «Nei pressi del luogo in cui è scomparsa Denise c'erano più persone appartenenti alla cerchia della famiglia allargata, e in molti hanno fatto qualcosa di sospetto. Questo ha ulteriormente complicato le indagini». sulla dinamica del presunto ... Leggi su howtodofor (Di martedì 18 maggio 2021), l'ex pm: «Rapita da più persone, molti a Mazara hanno fatto qualcosa di sospetto». Sul caso diè intervenuta nuovamente l'ex pm Mariache, a Mattino Cinque, ha fornito ulteriori dettagli sulle: «Secondo la mia ipotesi, più persone hanno collaborato al sequestro e ci sono stati più passaggi di mano della bambina»., che ha seguito il caso fino al 2005, ha spiegato: «Nei pressi del luogo in cui èc'erano più persone appartenenti alla cerchia della famiglia allargata, e in molti hanno fatto qualcosa di sospetto. Questo ha ulteriormente complicato le».dinamica del presunto ...

Advertising

GDS_it : #DenisePipitone, anonimo scrive a #Chilha visto?: 'Sicuro al 100% di come è andata' - repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - fanpage : “Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura…”, dice sostenendo di essere sicuro al cento per cento di quan… - Esquivel__Rulez : RT @tempoweb: La lettera anonima a #Chilhavisto infiamma il caso #DenisePipitone 'Ho visto tutto, non ho parlato prima per paura' #denise #… -