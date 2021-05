Crystal Palace | Roy Hodgson annuncia il ritiro

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 18 maggio 2021) Roydice basta. Dopo 45 anni di carriera in panchina, il 73enne allenatore inglese hato che lascerà la guida delal termine della stagione per dedicarsi ad altro. Giunto nel 2017, ha sempre mantenuto la squadra in Premier League.: perché Roy Hogdson si ritira? Il tecnico inglese, con un passato nel campionato italiano sulle panchine di Inter e Udinese, ha spiegato i motivi del suonel corso della conferenza stampa di vigilia del penultimo match di campionato contro l’Arsenal: “Dopo aver allenato per circa 45 anni, ho capito che questo è il momento giusto per allontanarmi dal calcio ai massimi livelli. Queste ultime due partite saranno le ultime con il. Queste ...