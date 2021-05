Covid, ecco quando dovremo fare la terza dose del vaccino (Di martedì 18 maggio 2021) Covid, con ogni probabilità dovremo fare la terza dose del vaccino, ma quando? Le ipotesi sulla terza somministrazione. Con ogni probabilità – per non dire quasi sicuramente – dovremo fare la terza dose del vaccino contro il Covid. La conferma arriva dal coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, il Professor Franco Locatelli. Covid, è ragionevole pensare che si debba fare una terza dose del vaccino In audizione presso la dodicesima Commissione Igiene e Sanità del Senato, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico ha fatto sapere che è “assolutamente ... Leggi su newsmondo (Di martedì 18 maggio 2021), con ogni probabilitàladel, ma? Le ipotesi sullasomministrazione. Con ogni probabilità – per non dire quasi sicuramente –ladelcontro il. La conferma arriva dal coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, il Professor Franco Locatelli., è ragionevole pensare che si debbaunadelIn audizione presso la dodicesima Commissione Igiene e Sanità del Senato, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico ha fatto sapere che è “assolutamente ...

