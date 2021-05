Covid | 4 452 nuovi casi e 201 decessi in 24 ore

(Di martedì 18 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – In crescita idi coronavirus in Italia. Il numero dei positivi passa dai 3.445 di ieri ai 4.452 del rilevamento di oggi, ma questo a fronte di un notevole incremento dei tamponi processati, 262.864 e che fa crollare il tasso di positività 1,69%, tra i più bassi di sempre. Itornano sopra i 200: sono per l’esattezza 201 (+61). I guariti 11.831, calano ancora gli attualmente positivi di 7.583 con un numero totale che si attesta oggi a 315.308. Si consolida intanto il trend di alleggerimento sugli ospedali. I ricoverati nei reparti ordinari scendono a 11.539, con un calo di 485 in 24 ore. Le terapie intensive calano a 1.689 (-65) con 86ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 302.080 persone. Le due regioni con il maggior numero disono la Lombardia e la Campania che oggi ...

Advertising

repubblica : ?? Covid, 4.452 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 201 morti. Calano ancora ricoveri e terapie intensive - DomaniGiornale : #Covid19, nelle ultime 24 ore 201 i morti e 4.452 i nuovi contagi in Italia. - fainformazione : Covid al 18 maggio 2021: tasso di positività sotto il 2%, 201 i decessi Sono stati 4.452 (ieri erano stati 3.455),… - LaPresse_news : #Covid, 4.452 casi: il tasso di positività crolla all’1,69% #lapresse - calciomercatoit : ??#Coronavirus, #bollettino #18maggio: 4.452 nuovi casi, 201 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 452

In Lombardia e Campania 598 casi, in Piemonte 437 . Sono 4.i nuovi contagi da- 19, mille in piu' rispetto a ieri, ma con una ripresa dei tamponi a quota 262mila tamponi (+144mila) con un tasso di positivita' che, dunque, scende all'1,7% ( - 1,2%). ...Sono 4.i contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 18 maggio, secondo i dati della Protezione ... Sono 6.874 le persone decedute in Campania dall'inizio della pandemia da- 19. I nuovi ...Covid Italia, il bollettino di oggi 18 maggio 2021. Nelle ultime 24 ore registrati 4.452 nuovi casi e 201 morti. Nuovo decreto, coprifuoco, ...Il tasso di positività scende all'1,7%: a fronte di 262mila tamponi effettuati i positivi sono 4.452. Sono invece 201 le vittime in un giorno ...