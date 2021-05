AstraZeneca e trombosi, stop vaccino in Austria: news di oggi (Di martedì 18 maggio 2021) Il vaccino anti Covid di AstraZeneca non sarà più utilizzato in Austria. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, Wolfgang Mueckstein, motivando la decisione con i ritardi nelle consegne da parte ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) Ilanti Covid dinon sarà più utilizzato in. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, Wolfgang Mueckstein, motivando la decisione con i ritardi nelle consegne da parte ...

Advertising

ladyonorato : I “rarissimi casi” di trombosi di cui parlano (talvolta) solo le testate locali... Muore, aveva fatto AstraZeneca:… - 1Shaun28 : RT @ObamoliniB: Trombosi dopo il vaccino AstraZeneca, la svolta: trovata una cura, sperando che la cura dal vaccino non abbia effetti colla… - TV7Benevento : AstraZeneca e trombosi, stop vaccino in Austria: news di oggi... - AndreaAsilo : RT @BarbaraRaval: Ellie Peacock, 18 anni, studentessa di infermieristica, è stata ricoverata di urgenza all’ospedale di Brisbane (Australia… - ObamoliniB : Trombosi dopo il vaccino AstraZeneca, la svolta: trovata una cura, sperando che la cura dal vaccino non abbia effetti collaterali! ???? -