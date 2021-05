Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 17 maggio 2021 (Di martedì 18 maggio 2021) Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 17 maggio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Chiamami ancora amore ha totalizzato in media 3719 spettatori, 16.51% di share; su Canale5 la puntata del reality show L’Isola dei Famosi 2021 ha avuto 2994 spettatori (share 18.68%). Il film Atomica Bionda su Italia1 ha intrattenuto 1172 spettatori (5.19%); su Rai2 il film Prima di lunedì si è portato a casa 1001 spettatori (4.15%), la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato 2610 spettatori (10.96%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 18 maggio 2021): idei programmi più visti di17, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Chiamami ancora amore ha totalizzato in media 3719 spettatori, 16.51% di share; su Canale5 la puntata del reality show L’Isola dei Famosiha avuto 2994 spettatori (share 18.68%). Il film Atomica Bionda su Italia1 ha intrattenuto 1172 spettatori (5.19%); su Rai2 il film Prima disi è portato a casa 1001 spettatori (4.15%), la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato 2610 spettatori (10.96%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato ...

Advertising

CorriereCitta : #Ascoltitv lunedì 17 maggio 2021: Chiamami ancora amore, Isola dei Famosi, Report, Atomica bionda, dati Auditel e s… - Antonel90677147 : RT @giulianobernar7: Talk Show finalmente una bella notizia gli ascolti dati auditel sempre più in basso Giornalari politici scrittori e op… - TheRadiodavid : @amaryllide1 Grazie per la barzelletta.. Poi si vada a leggere i dati di ascolto e vedrà che Luttazzi faceva un qui… - matteoc1951 : RT @giulianobernar7: Talk Show finalmente una bella notizia gli ascolti dati auditel sempre più in basso Giornalari politici scrittori e op… - Caffe_Graziella : RT @giulianobernar7: Talk Show finalmente una bella notizia gli ascolti dati auditel sempre più in basso Giornalari politici scrittori e op… -