Ariana Grande si è sposata con l’agente immobiliare Dalton Gomez: ecco tutti i dettagli sulle nozze (Di martedì 18 maggio 2021) Ariana Grande si è sposata. La popstar è convolata a nozze con l’agente immobiliare Dalton Gomez. È stato un portavoce della cantante a confermare la notizia delle nozze, spiegando a People che la cerimonia è stata piccola e intima e vi hanno partecipato meno di 20 persone. La data del matrimonio resta top secret: “La stanza era così felice e piena di amore. La coppia ed entrambe le famiglie non potrebbero essere più felici”, ha detto il portavoce a People. Ariana Grande, 27 anni, e Dalton Gomez, 25, avevano annunciato il loro fidanzamento a dicembre. I due hanno iniziato a frequentarsi a gennaio 2020 e sono stati insieme in quarantena durante la pandemia: sulla loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021)si è. La popstar è convolata acon. È stato un portavoce della cantante a confermare la notizia delle, spiegando a People che la cerimonia è stata piccola e intima e vi hanno partecipato meno di 20 persone. La data del matrimonio resta top secret: “La stanza era così felice e piena di amore. La coppia ed entrambe le famiglie non potrebbero essere più felici”, ha detto il portavoce a People., 27 anni, e, 25, avevano annunciato il loro fidanzamento a dicembre. I due hanno iniziato a frequentarsi a gennaio 2020 e sono stati insieme in quarantena durante la pandemia: sulla loro ...

