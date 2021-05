Ariana Grande ha detto “si” al suo Dalton Gomez in una cerimonia intima (Di martedì 18 maggio 2021) Ariana Grande si è sposata con il suo Dalton Gomez, dopo un anno di relazione e con una cerimonia intima quanto inaspettata Ariana Grande e Dalton Gomez si sarebbero sposati in gran segreto lo scorso fine settimana. Secondo alcuni rumors, la coppia avrebbe celebrato il proprio matrimonio in un cerimonia intima, con pochi invitati e senza paparazzi. Non è ancora chiaro se si sia trattato un evento programmato o di una follia d’amore. Ciò che è certo è che 5 mesi fa la nota 27enne, idolo di molti ragazz*, aveva ricevuto, a meno di un anno di fidanzamento, la proposta di matrimonio dal suo Dalton, agente immobiliare di 25 anni. I due si erano conosciuti all’inizio ... Leggi su zon (Di martedì 18 maggio 2021)si è sposata con il suo, dopo un anno di relazione e con unaquanto inaspettatasi sarebbero sposati in gran segreto lo scorso fine settimana. Secondo alcuni rumors, la coppia avrebbe celebrato il proprio matrimonio in un, con pochi invitati e senza paparazzi. Non è ancora chiaro se si sia trattato un evento programmato o di una follia d’amore. Ciò che è certo è che 5 mesi fa la nota 27enne, idolo di molti ragazz*, aveva ricevuto, a meno di un anno di fidanzamento, la proposta di matrimonio dal suo, agente immobiliare di 25 anni. I due si erano conosciuti all’inizio ...

