Arbolia, pubblico e privato insieme per le aree verdi nelle città (Di martedì 18 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Arbolia mette insieme la necessità delle pubbliche amministrazioni di avere più aree verdi per le loro comunità senza eccessivi oneri per le casse pubbliche e l'esigenza delle imprese di compensare le loro emissioni o radicarsi ulteriormente nei territori nei quali operano”. Così Salvatore Ricco, amministratore delegato di Arbolia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia di Stampa Italpress. Ricco ha spiegato che il nome Arbolia nasce dalla combinazione del latino “arbor” e del suffisso di Italia. “E' una società benefit, che ha uno scopo sociale nel suo statuto – ha ricordato -, fondata da Snam e da Fondazione Cassa depositi e prestiti e che si propone di creare nuove aree verdi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “mettela necessità delle pubbliche amministrazioni di avere piùper le loro comunità senza eccessivi oneri per le casse pubbliche e l'esigenza delle imprese di compensare le loro emissioni o radicarsi ulteriormente nei territori nei quali operano”. Così Salvatore Ricco, amministratore delegato di, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia di Stampa Italpress. Ricco ha spiegato che il nomenasce dalla combinazione del latino “arbor” e del suffisso di Italia. “E' una società benefit, che ha uno scopo sociale nel suo statuto – ha ricordato -, fondata da Snam e da Fondazione Cassa depositi e prestiti e che si propone di creare nuove...

