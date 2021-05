Appello ex presidenti Camera: “Presidenza Copasir a opposizione” (Di martedì 18 maggio 2021) "La Presidenza alla opposizione è garanzia costituzionale": lo affermano gli ex presidenti della Camera Fausto Bertinotti, Irene Pivetti, Gianfranco Fini e Laura Boldrini, intervenendo sullo stallo istituzionale in cui si trova il Copasir, dopo la richiesta dell'opposizione di vedere applicato quanto prevede la legge."La legge n. 124 del 2007 - affermano i tre ex presidenti della Camera in una nota congiunta - è chiara e deve trovare immediata applicazione: la Presidenza del Copasir spetta alla opposizione quale garanzia costituzionale, in una democrazia fondata sull'equilibrio dei poteri e sul rispetto dei diritti della minoranza", dichiarano Fausto Bertinotti, Laura Boldrini, Gianfranco Fini e Irene ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 maggio 2021) "Laallaè garanzia costituzionale": lo affermano gli exdellaFausto Bertinotti, Irene Pivetti, Gianfranco Fini e Laura Boldrini, intervenendo sullo stallo istituzionale in cui si trova il, dopo la richiesta dell'di vedere applicato quanto prevede la legge."La legge n. 124 del 2007 - affermano i tre exdellain una nota congiunta - è chiara e deve trovare immediata applicazione: ladelspetta allaquale garanzia costituzionale, in una democrazia fondata sull'equilibrio dei poteri e sul rispetto dei diritti della minoranza", dichiarano Fausto Bertinotti, Laura Boldrini, Gianfranco Fini e Irene ...

