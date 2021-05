AMD Ryzen 5000 Refresh

(Di martedì 18 maggio 2021) La scaletta delle microarchitetture Zen di AMD sta subendo una netta rimodulazione e il colosso di Sunnyvale opta per un rilancio diin vista della nuova microarchitettura Zen 4. AMD– Incipit In passato abbiamo parlato della nuova serie(Vermeer) basata su processo produttivo a 7nm, microarchitettura Zen 3 e grafica integrata (Cezanne). La nuova serie ha ottenuto un discreto successo evidenziando però un distacco marginale dalla precedente serie 3000. In molti casi l’utenza ha preferito puntare su modelli della precedente serie, già consolidati nelle differenti build. Oltre alla scelta personale dell’utenza, la carenza di pezzi e il rallentamento della catena produttiva ha inciso negativamente sulle vendite iniziali.6000 – Dettagli e cancellazione a ...

Advertising

giocarmon : Da' un'occhiata a 'AMD Ryzen 5 3600 Processore (6C / 12T, 35 MB di cache, 4,2 GHz Max Boost)'da AMD… - GizChinait : Recensione TBAO H7: il #Laptop più economico con AMD Ryzen 7 #AMDRyzen #Notebook - momo1098r : l`unico modo per avere un pc da gaming al momento con rtx 2060!!! - JordanPizzolato : @AMD Salve, posseggo un notebook HP 15S-EQ2000NL, con la CPU (Ryzen 5 5500u), dove ho installato Xubuntu 21.04. Ho… - smartmikeoffert : Processore AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T, 70MB di cache ?? MINIMO STORICO! ? 606,52€ anziché 739,17€ ?? ??… -

Ultime Notizie dalla rete : AMD Ryzen

Tom's Hardware Italia

Il leaker Patrick Schur ha pubblicato su Twitter alcune informazioni inerenti alla serie5000 XT didella cui esistenza, attualmente, non c'è stata ancora una conferma ufficiale. Così come già successo con i3000 XT, non dovete aspettarvi particolari innovazioni rispetto ...All'inizio dell'anno, Lenovo ha presentato un Legion 5 Pro con APU5000 e GPU Nvidia GeForce RTX30 , ma con il lancio dei nuovi processori Intel Tiger Lake - H di 11a generazione e delle ...Lenovo Legion 5i Pro è un gaming notebook con Intel Core i7-11800H e Core i5-11400H (Tiger Lake-H), grafica Nvidia GeForce RTX 3050/3050 Ti o 3070 e due porte Thunderbolt 4. Sarà in vendita in USA da ...Lamborghini ha finalmente rivelato i piani sull'elettrificazione del suo parco veicoli. Prima arriveranno le versioni ibride dei modelli attuali, dopo la prima supercar completamente elettrica ...