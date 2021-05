Allenatore Sampdoria, contatti con D’Aversa per il post Ranieri (Di martedì 18 maggio 2021) La Sampdoria avrebbe preso contatti con Roberto D’Aversa: il tecnico del Parma ha un contratto in scadenza nel 2022, ma potrebbe liberarsi Il rinnovo di Claudio Ranieri sarà discusso da Massimo Ferrero a metà di questa settimana. Non si andrà comunque oltre la prossima quando sia il presidente della Sampdoria che il tecnico saranno entrambi a Roma. In caso di addio il numero uno doriano avrebbe già pronta l’alternativa. A quanto rivela La Gazzetta dello Sport, la Sampdoria avrebbe già preso contatti con Roberto D’Aversa. Il tecnico del Parma, neoretrocesso in Serie B, ha un contratto con i ducali fino al 2022 ma potrebbe liberarsi per restare in Serie A con i blucerchiati. Il suo ingaggio è perfettamente in linea con i parametri della ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Laavrebbe presocon Roberto: il tecnico del Parma ha un contratto in scadenza nel 2022, ma potrebbe liberarsi Il rinnovo di Claudiosarà discusso da Massimo Ferrero a metà di questa settimana. Non si andrà comunque oltre la prossima quando sia il presidente dellache il tecnico saranno entrambi a Roma. In caso di addio il numero uno doriano avrebbe già pronta l’alternativa. A quanto rivela La Gazzetta dello Sport, laavrebbe già presocon Roberto. Il tecnico del Parma, neoretrocesso in Serie B, ha un contratto con i ducali fino al 2022 ma potrebbe liberarsi per restare in Serie A con i blucerchiati. Il suo ingaggio è perfettamente in linea con i parametri della ...

