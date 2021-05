X-Factor | sarà Ludovico Tersigni il nuovo conduttore del talent show dopo l’addio di Cattelan

(Di lunedì 17 maggio 2021)a condurre la nuova edizione delmusicale X-, che andrà in onda su Sky.arrivadieci anni di “impero”: ilaveva annunciato il suo addio lo scorso dicembre, alla fine dell’edizione 2020 del programma. Il giovane attore, classe 1995, è diventato famoso in Italia grazie al suo ruolo da co-protagonista nell’adattamento italiano di Skam, serie tv teen disponibile su Netflix. Il suo esordio davanti alle telecamere risale però al 2014 quando recita in Arance & Martello, il film diretto da Diego Bianchi (suo zio) e presentato in anteprima alla 71ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nel 2015 ha poi debuttato in televisione con ...

Sky torna a puntare su un giovane volto per la conduzione del talent show, facendo felici i fan delle serie Skam Italia e ...C'è un nome per il dopo Cattelan. Ludovico Tersigni, attore 25enne noto per le serie tv Netflix Skam Italia e Summertime, dovrebbe raccogliere il testimone della conduzione di X. 'Con lui Sky prova ancora una volta a scommettere su un talento giovane da far crescere, proprio come aveva fatto con Cattelan', scrive Dagospia, che ha riportato la notizia non ancora ...